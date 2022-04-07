Последнее обновление: 07.04.2022 18:50

В Беларуси приостанавливаются платежи недружественным иностранным резидентам

Лукашенко 7 апреля подписал Указ № 137 "Об исполнительных документах", согласно которому приостанавливаются платежи в пользу «недружественных иностранных резидентов».

«Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов. Кроме того, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приеме подаваемых этими резидентами самостоятельно платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика», - также сказано в документе.

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