Использование карт Белинвестбанка за границей невозможно

Использование карточек Mastercard и Visa Белинвестбанка за границей невозможно, как и оплата по данным карточкам на зарубежных сайтах, сообщает пресс-служба банк.

Бесполезными являются и карты Белинвестбанка Mastercard Business, Visa Business, Visa Platinum Business.

«В связи с ограничениями платежных систем Visa и Mastercard по данным карточкам Белинвестбанка недоступны платежи в онлайн-сервисах, таких как Яндекс, OZON, Wildberries, AliExpress и др., а также с использованием токенизированных карточек Mastercard и Visa в кошельках Apple Pay, Кошелёк Pay™, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Оплати™», - говорится в сообщении.

Банк рекомендуем использовать для расчетов в торговых точках на территории Республики Беларусь платежные карточки на физических носителях, а при расчетах с помощью Оплати™ – QR-код.

«Тем, кто планирует в ближайшее время выезд за пределы страны, рекомендуем заблаговременно снять необходимую сумму наличных денежных средств на личные расходы», - советует банк.

Банк также сообщил, что мобильное приложение Белинвестбанка 1 марта 2022 года было удалено из App Store.