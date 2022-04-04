Последнее обновление: 04.04.2022 10:41

Джонсон призовет Шольца усилить давление на Россию

Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе предстоящей на этой неделе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем намерен призвать его усилить санкции в отношении России, пишет Times.

Шольц в пятницу совершит свой первый визит в Лондон с момента вступления в должность канцлера. Ожидается, что Джонсон призовет его усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, передает BBC.

Сам Шольц накануне заявил, что страны ЕС введут новый пакет санкций против Москвы в ближайшие дни. По его словам, последствия ограничений почувствуют российский президент Владимир Путин и те, кто его поддерживает.



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