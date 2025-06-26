Samsung начала производство OLED-дисплеев для нового iPad Pro

Компания Samsung Display уже запустила массовое производство OLED-панелей для следующего поколения iPad Pro, которое Apple планирует представить в октябре этого года. Об этом сообщает Digitimes.

В этом году модели получат улучшенные дисплеи сразу от двух производителей — Samsung Display и LG Display.

В отличие от прошлогодней серии, где Samsung производила панели только для 11-дюймового iPad Pro, а LG — для 13-дюймового, в 2025 году обе компании работают над дисплеями для обоих размеров. Apple приняла такое решение для диверсификации цепочек поставок.

Ожидается, что новые iPad Pro получат чип M5, который обеспечит более высокую производительность и энергоэффективность. Также сообщается, что логотип Apple на корпусе будет ориентирован горизонтально — в поддержку нового дизайна и функций iPadOS 26, ориентированных на работу в альбомном режиме.

В 2026 году OLED-дисплеи могут появиться в iPad mini, а в 2027 году — в iPad Air.