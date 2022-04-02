Турция предлагает помощь в эвакуации из Мариуполя морем

Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

Об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает УНН.

"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", - сказал Акар.

Акар отметил, что Турция продолжает поставки гуманитарной помощи украинскому народу.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым и представителем РФ Сергеем Шойгу. По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.

"Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня", - подчеркнул Акар.

Турецкий министр сообщил об активных контактах с Украиной и РФ и по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.