Власти Беларуси обязали уехавших за границу оплачивать коммуналку по полной стоимости

Белорусские власти внесли поправки в действующее законодательство, которые обязывают покинувших страну граждан на срок более 30 дней оплачивать коммунальные услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

«По установленным законодательством тарифам (ценам) на коммунальные услуги, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, плательщиками жилищно-коммунальных услуг, включенными в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, зарегистрированными по месту жительства в жилых помещениях…», - такая поправка внесена постановлением Совмина №166 от 25 марта 2022 года в постановление №571 от 12 июня 2014 года.

Этим же документом (№166) облисполкомам и Мингорисполкому поручено информировать предприятия ЖКУ, ЖЭСы, а также газо- и энергоснабжающие организации «о гражданах, включенных в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и жилых домах (жилых помещениях), в которых данные граждане зарегистрированы по месту жительства».

Госпогранкомитету РБ поручено формировать сведения о гражданах, выехавших за пределы Республики Беларусь на срок свыше 30 календарных дней подряд, и передавать их в Министерство труда и социальной защиты ежемесячно до 5-го числа.

«Сформированный список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, оплачивающих услуги с возмещением затрат, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным, направляется для утверждения в районный (городской) исполнительный комитет (местную администрацию). Утвержденный список не позднее 9-го числа месяца, следующего за отчетным, направляется в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением», - также сказано в документе.

Новые условия оплаты коммуналки вступили в силу с 1 марта 2022 года. Следовательно, уехавших из страны, за март будут выставлены жировки на заметно увеличенные суммы.