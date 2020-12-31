Мингорисполком утвердил тарифы на ЖКУ для населения в 2021 году

Мингорисполком утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году, следует из решения №4133 от 28 декабря 2020 года.

Предельные тарифы, субсидируемые государством, на техническое обслуживание утверждены в размере 0,1322 рубля за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц с 1 января; 0,1238 рубля – с июня.

Отчисления на капитальный ремонт жилого дома вырастут на 38,5% c 0,13 до 0,18 рубля.

Техническое обслуживание лифта обойдется в 1,50 рубля с 1 января и 1,43 рубля с 1 июня за одного человека в месяц. С 1 сентября оплата за лифт будет начисляться исходя из тарифа 0,0584 рубля за 1 кв. м площади.

Предельные тарифы, обеспечивающие возмещение затрат, на техническое обслуживание утверждены в размере 0,1419 рубля за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц с 1 января; 0,1355 рубля – с июня.

Техническое обслуживание лифта обойдется в 1,58 рубля с 1 января и 1,50 рубля с 1 июня за одного человека в месяц. С 1 сентября оплата за лифт будет начисляться исходя из тарифа 0,0625 рубля за 1 кв. м площади.

Предельный тариф на водоснабжение с 1 января составит 0,9283 за 1 куб.м; водоотведение (канализация) - 0,5933 рубля за 1 куб.м.