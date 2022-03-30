Резидентам ПВТ в 2 раза увеличили размер отчислений с выручки

Белорусские власти задним числом повысили для резидентов Парка высоких технологий размер отчислений с выручки, следует из постановления Совмина РБ №178 от 28 марта 2022 года.

Согласно документу резиденты перечислят на счет администрации 2% от выручки вместо традиционного 1%.

«Установить, что резиденты Парка высоких технологий производят отчисления в соответствии с абзацем третьим пункта 17 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12, за I квартал 2022 г. в размере 2 процентов», - сказано в документе.

Повышенная вдвое ставка отчислений пока действует только в отношении выручки, полученной за 1 квартал 2022 года.

Решение принято в « целях реализации государственно значимых и социальных проектов, определенных государственными органами».