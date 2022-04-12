Власти РБ думают над гарантиями сохранения льгот резидентам ПВТ

Белорусские власти намерены предоставить резидентам ПВТ гарантии в том, что действующие льготы и преференции не ухудшатся до 1 января 2049 года.

Такая мера предусмотрена Комплексным планом правительства РБ по поддержке экономики в целях «защиты интересов бизнеса и граждан», который был утвержден и подписан на прошлой неделе.

«Установление гарантий стабильности действия льгот и преференций, исключения возможности ухудшения правового положения резидентов ПВТ на период до 1 января 2049 г., за исключением случаев, связанных с чрезвычайными обстоятельствами», - говорится в плане.

Согласно плану, соответствующий проект указа должен быть разработан к 1 июля 2022 года.

Кроме того, обещают до конца апреля проработать вопрос о допуске программного обеспечения, разработанного резидентами Республики Беларусь к участию в госзакупках в РФ.

Одновременно, власти РБ намерены к 15 июня проработать вопрос об ограничении закупок и использовании иностранного программного обеспечения, а также работ, услуг, необходимых для его использования, на критически важных объектах информатизации в Республике Беларусь