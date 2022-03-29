Украина запускает информкампанию по бойкотированию товаров из РФ и Беларуси за границей

Украинские государственные ведомства запустили информационную кампанию DO NOT sponsor murder по бойкоту российских и белорусских товаров и компаний за рубежом.

Об этом сообщает пресс-офис Минцифры Украины.

"Сегодня Россия - это синоним слова "убийца". Более 140 детей и тысячи мирных украинцев были убиты российскими военными в течение первого месяца войны. Число новых жертв среди гражданского населения продолжает расти с каждым очередным днем военных преступлений России против народа Украины.

Беларусь также зарекомендовала себя "пассивным соорганизатором" войны против Украины, ведь наступления российских войск на Украину регулярно осуществляются с территории Беларуси, начиная с 24 февраля 2022 года.

Сейчас иметь какие-либо бизнес-связи с Россией и Беларусью – это огромный удар по репутации компаний и фактическая молчаливая поддержка политики стран-агрессоров против Украины", – говорится в заявлении министерства.

Главная идея проекта состоит в донесении до иностранного бизнеса важности бойкотирования российских и белорусских товаров и услуг; содействии быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров; замене российских и белорусских товаров и услуг на товары и услуги стран, выступающих против войны в Украине, или в знак поддержки экономики Украины — на украинские.