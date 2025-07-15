Kia представила обновленный внедорожник Sorento

Южнокорейская компания представила обновленный внедорожник Sorento на внутреннем рынке для увеличения продаж. Об этом сообщает Yonhap.

Согласно информации, Sorento 2026 года доступен в трех комплектациях: 1,6-литровая бензиновая гибридная модель с турбонаддувом; 2,2-литровая дизельная модель и 2,5-литровая бензиновая модель с турбонаддувом.

Автомобиль оснащен улучшенными функциями безопасности, включая систему удержания в полосе движения и систему датчиков сцепления рулевого управления.

Стоимость модернизированного автомобиля начинается от 39 миллионов вон ($28 тысяч).

Внедорожник Sorento является одной из самых продаваемых моделей Kia в мире.

В общей сложности производитель внедорожников Sportage и седанов K5 продал 1 587 161 автомобиль за январь-июнь, что на 2% больше, чем годом ранее.