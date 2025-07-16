Starlink запустит спутники третьего поколения в 2026 году

Компания SpaceX объявила о запуске в космос спутников Starlink третьего поколения в первой половине 2026 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

Каждый новый спутник будет обеспечивать скорость передачи данных более 1 терабита в секунду для загрузки и до 200 гигабит в секунду для загрузки.

«Это более чем в 10 раз превышает пропускную способность и в 24 раза превышает пропускную способность по сравнению со спутниками второго поколения», - говорится в докладе.

Спутники будут оснащены компьютерами нового поколения, модемами, системами формирования луча и коммутации SpaceX. Они будут работать на небольшой высоте, чтобы уменьшить задержку в сети.

Каждый запуск Starlink третьего поколения ракетой Starship добавит 60 терабит в секунду пропускной способности к сети, что более чем в 20 раз превышает текущий показатель от одного запуска.

За прошлый год SpaceX вывела на орбиту более 2300 спутников Starlink, которые в совокупности обеспечивают почти 450 терабит в секунду общей пропускной способности. Кроме того, сеть Starlink расширилась на 42 новые страны, территории и другие рынки по всему миру, а количество пользователей превысило 6 миллионов.

К концу 2025 года на полярную орбиту планируется запустить еще более 400 спутников, что обеспечит более чем двукратное покрытие для клиентов на Аляске и в других высокоширотных регионах.