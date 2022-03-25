Последнее обновление: 25.03.2022 15:09

Власти РФ заморозили кредитные рейтинги банков

Правительство РФ сообщило, что окажет государственную поддержку банкам «на фоне действий недружественных стран».

«Для обеспечения устойчивости финансовой системы рейтинги, которые присваивают банкам специализированные российские агентства, будут заморожены до 1 июля 2022 года. Они останутся на уровне 1 февраля 2022 года», - говорится в сообщении.

«Таким образом, ведущие банки смогут по-прежнему размещать у себя средства федерального бюджета для сохранения их доходности, привлекать средства компенсационного фонда участников долевого строительства, выдавать независимые гарантии бизнесу», -отмечается в сообщении.

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