Последнее обновление: 26.10.2022 18:42

Путин запретил части банков совершать сделки с долями иностранцев из «недружественных» стран

Путин утвердил перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В перечне 45 банков, среди которых «Райффайзенбанк», «ОТП банк», «ЮниКредит Банк» и «Яндекс банк».

Перечень банков утвержден в рамках указа президента РФ от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот указ прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из активов как минимум до конца 2022 года (действие запрета может "неоднократно" продлеваться). Исключение для совершения сделки может быть сделано в том случае, если на ее проведение получено специальное разрешение президента.

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