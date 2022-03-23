Tesla официально открыла завод под Берлином

Глава Tesla Inc Илон Маск официально открыл новое производственное предприятие компании в Германии, строительство которого обошлось производителю электромобилей более чем в 5 млрд евро.

В ходе церемонии открытия Маск заявил, что новое предприятие станет основой для выпуска как электромобилей, так и аккумуляторов.

"Гигафабрика" Tesla, расположившаяся в городе Грюнхайде вблизи Берлина, будет выпускать автомобили для европейского рынка, который до настоящего времени получал автомобили из США и Китая.

Предприятие, как ожидается, сможет производить до 500 тыс. электромобилей в год и создаст до 12 тыс. рабочих мест. На первом этапе здесь будут выпускаться компактные кроссоверы Model Y.

Во вторник Маск передал клиентам 30 первых автомобилей, произведенных на новом заводе.