ЕС обсудит гибридные угрозы в Балтийском море на фоне инцидента с повреждением кабеля

Одной из тем встречи министров иностранных дел стран ЕС станут гибридные угрозы в Европе, в частности в Балтийском море. Об этом перед заседанием министров в Брюсселе сказала топ-дипломат ЕС Кая Каллас.

Ее слова прозвучали на фоне инцидента с повреждением подводного оптоволоконного кабеля Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC), который произошел 26 января.

"Мы видим, что происходит в Балтийском море. Мы видим гибридные действия по всей Европе", – заявила Каллас.

По ее словам, ЕС должен повысить осведомленность, а также "обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы избежать этого".

Как известно, после инцидента с повреждением подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море Швеция задержала судно, которое подозревает в диверсионных действиях.

Напомним, 14 января генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.