Катар подтвердил намерение стать хозяином Олимпиады в 2036 году

Олимпийский комитет Катара ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) в рамках процесса выбора страны-хозяйки Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом говорится в заявлении комитета.

По словам президента Олимпийского комитета Катара Джоана бин Хамада Аль-Тани, в настоящее время в стране готово 95% необходимой спортивной инфраструктуры для проведения Олимпиады.

"У нас есть комплексный национальный план по обеспечению стопроцентной готовности всех объектов. Этот план основан на долгосрочной концепции, направленной на создание социально, экономически и экологически устойчивого наследия", - заявил он.

Катар может стать первой страной на Ближнем Востоке, получившей право на проведение Олимпийских игр. В 2022 году страна принимала чемпионат мира по футболу, всего на территории страны за 10 лет прошли шесть мировых первенств по олимпийским дисциплинам.