Последнее обновление: 06.04.2025 14:46

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Японии, третьего этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места заняли пилоты команды McLaren – британец Ландро Норрис и австралиец Оскар Пиастри соответственно.

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Ферстаппен выиграл первую гонку в этом сезоне.

В личном зачете после трех этапов лидирует Норрис - 62 очка. Ферстаппен сократил отставание, занимает второе место, набрав 61 балл. На третью строчку поднялся Пиастри (49).

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает восьмое место (15). На Гран-при Японии он финишировал седьмым.



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