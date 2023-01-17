На Australian Open запретили флаги РФ и Беларуси

На открытом чемпионате Австралии по теннису Australian Open запрещены российские и белорусские флаги на кортах. Об этом сообщает Reuters.

«Флаги из России и Беларуси запрещены на территории Australian Open. Наша изначальная политика заключалась в том, что болельщики могли приносить их, но не могли использовать их, чтобы создать препятствия. Вчера у нас произошел инцидент, когда возле корта был размещен флаг», - говорится в заявлении Tennis Australia.

Отмечается, что запрет вступает в силу немедленно.

Первый в сезоне теннисный турнир серии Grand Slam – Открытый чемпионат Австралии начался в Мельбурне 16 января.