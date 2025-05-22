Последнее обновление: 22.05.2025 18:09

FIFA запустит блокчейн на Avalanche

Категории: FIFA Блокчейн

Международная федерация футбола (FIFA) запустит собственный блокчейн на базе сети Avalanche.

Новая платформа будет совместима с Ethereum Virtual Machine (EVM). Организация перенесет NFT-коллекцию FIFA Collect с Algorand и Polygon.

Решение о переходе на новую сеть связано с необходимостью повысить скорость, масштабируемость и безопасность экосистемы, заявил CEO FIFA Collect Франческо Аббате.

По его словам, интеграция с Avalanche упростит подключение популярных криптокошельков и создаст основу для дальнейшего развития цифровых активов FIFA.

Поддержка Algorand и Polygon для NFT-коллекции будет прекращена после завершения миграции. Точные сроки запуска блокчейна не раскрываются.

В апреле FIFA впервые объявила о запуске собственного блокчейна, совместимого с EVM.

В марте президент федерации Джанни Инфантино допустил разработку токена для взаимодействия с глобальной базой болельщиков.



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