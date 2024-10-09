Сборная Литвы по пляжному футболу отказалась играть с командой Беларуси

Сборная Литвы отказалась играть с командой Беларуси в отборочном матче на чемпионат мира 2025 года по пляжному футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Литвы.

Встреча между сборными Литвы и Беларуси в 1/8 финала отборочного этапа к чемпионату мира должен был пройти в среду. Решение об отказе от матча было принято федерацией совместно с командой.

"Досадно, что наши пляжные футболисты не смогут побороться за выход в следующий отборочный раунд и попробовать свои силы в спортивной элите, но ценностные предпочтения в данном случае остаются выше спорта. Мы обсудили это решение с представителями сборной и договорились, что такой шаг с нашей стороны еще раз должным образом продемонстрирует нашу позицию по этому вопросу", - сказала президент федерации Эдгар Станкявичюс, которого цитирует пресс-служба федерации.

В марте этого года женская сборная Литвы по футболу отказалась от матчей с командой Беларуси в отборе на чемпионат Европы 2025 года, заявив о готовности получить технические поражения.