Последнее обновление: 20.12.2024 15:42

ISU запретил флаги Беларуси в месте проведения олимпийской квалификации

Международный союз конькобежцев запретил флаги Беларуси и России в месте проведения олимпийской квалификации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно информации, допущенные спортсмены будут выступать под флагом ISU.

Кроме того, запрещено исполнение и воспроизведение гимнов Беларуси и России, любая демонстрация эмблем, цветов и аббревиатур двух стран.

Спортсменам и вспомогательному персоналу запрещено участвовать в пресс-конференциях, говорить в микст-зоне, а также давать любые интервью СМИ во время соревнований. Любое нарушение условий может повлечь дисквалификацию.



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