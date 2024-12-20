ISU запретил флаги Беларуси в месте проведения олимпийской квалификации

Международный союз конькобежцев запретил флаги Беларуси и России в месте проведения олимпийской квалификации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно информации, допущенные спортсмены будут выступать под флагом ISU.

Кроме того, запрещено исполнение и воспроизведение гимнов Беларуси и России, любая демонстрация эмблем, цветов и аббревиатур двух стран.

Спортсменам и вспомогательному персоналу запрещено участвовать в пресс-конференциях, говорить в микст-зоне, а также давать любые интервью СМИ во время соревнований. Любое нарушение условий может повлечь дисквалификацию.