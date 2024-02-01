Сейм Латвии запретил своим спортивным сборным играть против команд Беларуси и РФ

Сборным Латвии по игровым видам спорта запрещено играть против сборных Беларуси и России. Соответствующие поправки принял 1 февраля Сейм страны.

Как сообщает пресс-служба парламента, запрет будет действовать и в том случае, если спортсмены из этих стран будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Также поправки в закон предусматривают, что Латвия не может организовывать соревнования сборных по игровым видам спорта, в которых национальные сборные Беларуси или России участвуют под своим флагом или в нейтральном статусе. Это касается как взрослых, так и юношеских и юниорских соревнований.

"Основная идея поправок в закон о спорте - установить на уровне национального законодательства, что латвийские команды по игровым видам спорта, например, по баскетболу, футболу или хоккею, не могут проводить взаимные игры с командами <...> России и Беларуси либо самостоятельно, либо на нейтральном поле", - заявил ранее председатель подкомитета по спорту Комиссии по культуре и науке Сейма по образованию Давис Мартиньш Даугавиетис.

"Это означает, что в случае, если будет установлено, что сборной Латвии придется играть против Беларуси или России, международные спортивные организации должны будут уважать латвийское законодательство", - пояснил Д.М.Даугавиетис.

Как ранее отмечали авторы законопроекта, предлагаемые поправки обсуждались с представителями спортивной индустрии.