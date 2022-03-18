S&P понизило кредитный рейтинг России до CС

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ССС- до СС с негативным прогнозом, сообщает Reuters.

По данным, S&P инвесторы пока не получили платеж по выплатам купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций из-за технических трудностей на фоне санкций. Минфин России при этом сообщал, что выполнил платежное поручение.

При этом в Минфине указывали, что фактическая способность проведения этих платежей будет зависеть от вызванных санкциями ограничений по доступу Центробанка и правительства к управлению средствами на валютных счетах. В случае если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно будет отозвано и Минфин проведет выплаты в рублях, отмечает РБК.

«Следовательно, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям России с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями», — пояснили в рейтинговым агентстве.

Кроме того, S&P понизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте с ССС- до СС. В агентстве считают, что российский государственный долг остается уязвим для неплатежей.