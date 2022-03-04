S&P понизило рейтинг России до мусорного "CCC-"

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-" и долгосрочный рейтинг в национальной валюте - с "ВВВ-" до "CCC-".

Как следует из сообщения агентства, международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии, что ослабило внешнюю ликвидность страны в период роста спроса на иностранную валюту.