Минобороны Украины: у Путина есть два варианта ядерного шантажа

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что украинской разведке известны несколько вариантов ядерного шантажа российскими войсками.

"Мы имеем информацию о разработке двух вариантов… Первый - это масштабное поджигание радиоактивных лесов. Поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе - применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же. Что в первом, что во втором случае российское руководство имеет целью обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле не существует", - сообщил Буданов, которого цитирует Укринформ.

Он обратил внимание, что россияне не впервые прибегают к такому типу шантажа, ведь за период этой войны РФ атаковала с оружием Запорожскую АЭС и Харьковский физико-технический институт.

По его словам, таким образом оккупанты хотят нас запугать из-за провала в наступлении.

Буданов подчеркнул, что любой ядерный шантаж будет ядерным терроризмом, экоцидом и экологической катастрофой, от которой больше всего пострадают Беларусь и Украина.