Украинские СМИ назвали 6 шесть требований Путина к Украине

Путин и власти России выдвинули шесть требований к Украине как условие прекращения агрессии, пять из которых должны быть закреплены в украинской Конституции.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на «надежные дипломатические источники».

1. Отказ от стремления в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать напавшая на Украину и похоронившая Будапештский меморандум Россия.

2. Русский язык – второй государственный. Отмена всех ограничивающих этот статус законов.

3. Признание Крыма российским.

4. Признание независимости ДНР и ЛНР в административных границах областей (включая сейчас контролируемые Украиной территории).

5. "Денацификация". Запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов "о героизации нацистов и неонацистов".

6. "Демилитаризация Украины". Полный отказ от наступательного вооружения, которым при желании можно назвать любые виды вооружений.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подобные требования «вызывают лишь недоумение».