Российские военные объявили Запорожскую АЭС частью Росатома

Российские военные, занявшие территорию Запорожской АЭС, объявили, что станция теперь является собственностью Росатома.

Как сообщил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Павел Котин, на Запорожской АЭС собрали руководящий персонал и сообщили, что теперь станция является собственностью "Росатома", передает УНН.

"Сегодня представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент. Они фамилии свои не называют - говорят лишь, что они являются представителями военно-гражданской администрации. Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она не относится - мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", - сообщил Котин.

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) возобновило связь с системами мониторинга на Запорожской АЭС.