В Мариуполе за период блокады погибли 1300 человек

За период блокады Мариуполя российскими оккупантами погибло 1300 мирных жителей, сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко.

"Предварительно за период блокадного геноцида российской федерации уже погибло 1 300 мариупольцев", - сообщил Андрющенко, передает УНН. По его словам, российские военные начали активно использовать авиа бомбардировки.

"Цель на полное уничтожение города оккупантами уже не скрывается", - отметил он.

Российские самолеты 9 марта разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зверством удар российских войск по роддому в Мариуполе и призвал мир немедленно закрыть небо над Украиной.

“Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность", - заявил Зеленский.