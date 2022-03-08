Зеленский: Украина готова к диалогу, но не к капитуляции

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Путина к диалогу, подчеркнув, что готов искать компромиссы, однако не пойдет на капитуляцию.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Зеленского американскому телеканалу ABC News.

“Прежде всего я готов к диалогу. Мы не готовы к капитуляции, потому что это не обо мне, а о людях, которые выбрали меня. Относительно НАТО - я остыл к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ”, - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не хочет “просить что-то на коленях", а он не хочет быть таким президентом. На вопрос американского журналиста о выполнении Украиной трех условий РФ (отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским, а так называемые "ЛНР"/"ДНР" независимыми), Зеленский ответил, что страна “не готова к ультиматумам”.

“Я говорю о гарантиях безопасности. Я считаю, что пункты о временно оккупированных территориях и республик, которые, кроме России, никто не признал, мы можем обсудить и найти компромисс, когда их покинут. Путин должен начать диалог вместо того, чтобы жить в информационном пузыре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится”, — сказал Зеленский.