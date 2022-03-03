Рада готовит законопроект о конфискации российского имущества в Украине

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию в сотрудничестве с Министерством экономики разрабатывает законопроект о конфискации российского имущества, средств и т. п. на территории Украины.

"Ныне комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", - сообщает пресс-служба парламента.