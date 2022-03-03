Последнее обновление: 03.03.2022 11:08

Рада готовит законопроект о конфискации российского имущества в Украине

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию в сотрудничестве с Министерством экономики разрабатывает законопроект о конфискации российского имущества, средств и т. п. на территории Украины.

"Ныне комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", - сообщает пресс-служба парламента.

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