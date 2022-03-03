Украина не получила на переговорах результатов, на которые рассчитывала

Во время второго раунда переговоров с Россией, украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

«Только что завершился второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению мы не получили тех результатов на которые рассчитывали, единственное что я могу сказать, что обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект потому что достаточно много городов находятся в окружении. Там драматическая ситуация продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации», - сказал Подоляк.

По его словам, стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения.

«Стороны достигли понимания об совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможностью, подчеркиваю, временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводиться», - сообщил Подоляк.

Он добавил, что с этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи взаимодействия и будет сформированы соответствующие логистические процедуры.

Кроме того, он отметил то стороны договорились продолжить роботу уже в третьем раунде в максимально ближайшие строки.

Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров России и Украины вновь пройдёт в Беларуси в начале следующей недели. То есть - не раньше 7 марта.