Последнее обновление: 27.02.2022 13:50

Лукашенко назвал Зеленского "неадекватным" и зависимой фигурой (Добавлено)

Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский "неадекватен" и не является самостоятельной политической фигурой.

Он заявил, что пытался связаться с Зеленским. По его словам, Зеленский на предложение о переговорах в Гомеле ответил: "Возможно, переговорим". Отказ Зеленского направить делегацию на переговоры в Гомель Лукашенко прокомментировал « Это их выбор. Зря, очень зря!».

"Бедный Путин. То предлагают, то назад отступают. Мне его, честно говоря, жаль. Вчера я его так убеждал, говорю: "Слушай, надо поехать". "Да не поедут они". Говорю: "Ну, не поедут - это их будет выбор". Так и получилось. Ну как с ними разговаривать? Вчера пообещали, что приедут. Он самолет посылает с делегацией, мы везем их в Гомель. Они отказываются, если это не фейк".

"Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут! Если он где-то дернется, выкинут из бункера и будет стоять возле РСЗО на проспекте Победителей в Киеве. Вот все. Вот их политика. Это их выбор. Зря, очень зря!" - резюмировал Лукашенко.

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