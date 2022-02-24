Лукашенко объяснил, почему Украина должна пойти на переговоры с Россией

Украина должна пойти на переговоры с Россией, ведь это принесет больше дивидендов, чем эскалация конфликта и в итоге проигрыш в войне, заявил сегодня Лукашенко.

Недавнее обращение Зеленского Лукашенко назвал эмоциональным, сильным, но запоздавшим, отметив, что Зеленский еще перед выборами обещал прекратить войну в своей стране, одержав в ней победу.

"Он считает, что, сказав таким образом, он мобилизовал миллионы украинцев. Тут надо сопоставлять свое влияние на народ и как-то учитывать силы, которые у тебя есть, чтобы делать такие заявления: "Мы победим всех". Но если отвлечься и отойти от момента, в котором находится Украина и все мы, это смешно выглядит: никто не может всех победить. А тем более Украина, которая находится в таком состоянии", - сказал пенсионер.

Он посоветовал Зеленскому подумать над тем, что будет со страной, если она проиграет в этом конфликте.

"Если он понимает, что он ее проиграет второй армии мира, а может быть, и первой - кто его знает, то лучше сейчас остановиться. Пусть даже на полпути. И на этом полпути ты получишь больше, чем в итоге проиграв эту войну. Законы жанра", - резюмировал Лукашенко.