Украина настаивает на вступлении в НАТО

Накануне саммита НАТО, который пройдет 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе, высшие официальные лица Украины заявляют о требовании Киева включить страну в число членов военного блока.

"Членство было обещано Украине в 2008 году. С тех пор НАТО не сделала ничего, чтобы реализовать это обещание", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованном в воскресенье, 13 июня.

При этом, по словам Кулебы, украинские власти отдают себе отчет в том, что путь в НАТО может потребовать времени, однако этот процесс необходимо как можно скорее запустить.

С похожим заявлением в итальянской газете La Repubblica выступил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Мы верим, что наши партнеры как можно скорее добьются консенсуса относительно нашего членства в НАТО. От них зависит будущее Украины. Как сказал наш президент, мы сейчас в опасности, и нам нужна помощь", - подчеркнул Ермак, передает DW.

Сам Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что считает членство страны в НАТО единственной возможностью урегулировать военный конфликт в Донбассе. "Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить", - заявил Зеленский в апреле в ходе разговора с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.