Последнее обновление: 11.02.2022 18:44

Средняя зарплата в Литве достигла 1588 евро

Пандемия и карантин не остановили рост доходов жителей Литвы, кроме того, в прошлом году было больше работающих людей, заявила министр социальной защиты и труда Моника Навицкене

По ее данным, зарплаты работников выросли на 11,5% – средняя зарплата составила 1588 евро "на бумаге" и была на 164 евро больше, чем в 2020 году.

"Пандемия и карантин не остановили рост средних доходов в Литве, стало больше работающих жителей", – отметила Навицкене, передает Delfi.

По ее словам, количество застрахованных жителей, которые работали весь месяц, в ноябре прошлого года было 1,154 млн. – на 31 000 больше, чем годом ранее.

"После того как во время пандемии увеличилась безработица, во время второго карантина были приняты меры, направленные на сохранение рабочих мест, выплачивались субсидии находившимся в простое, помощь самозанятым, все это положительно сказалось на рынке труда", – сказала министр.

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