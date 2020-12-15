Последнее обновление: 15.12.2020 23:31

В Литве минимальная зарплата повышается до 642 евро

Во вторник члены Трехстороннего совета, в который входят представители правительства Литвы, работодателей и профсоюзов, подтвердили свои позиции о повышении минимальной месячной зарплаты (ММЗ) с 2021 года.

"Было намечено подписать выводы Трехстороннего совета… …вступает в силу зарплата в 642 евро, установленная правительством", – заявила на заседании Трёхстороннего совета заведующая отделом трудового права Министерства соцзащиты и труда Вита Балюкявичене.

В настоящее время ММЗ в Литве составляет 607 евро

В понедельник министерство финансов Литвы сообщило, что уровень безработицы в 2021 году составит 8,2%, а средняя зарплата брутто составит 1475,9 евро или на 4,1% больше, чем в этом году.



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