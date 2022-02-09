Зеленский: Беларусь больше пострадает в случае остановки торговли с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на угрозу Лукашенко о прекращении поставок нефтепродуктов и электричества в Украину в случае ее войны с Россией, заявив, что от подобных решений политиков могут пострадать люди.

«Я попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью. У нас товарооборот $6 млрд.: $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, а $4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину. Если страны начинают ограничивать торговлю между собой, кто от этого страдает? В данном случае пострадают точно люди», - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во вторник в Киеве.

«Если есть желание в каменный век прийти – можем делать так. Что-то запретит Беларусь, что-то Украина. Решают политики, а страдают всегда люди», — добавил Зеленский.

Лукашенко в одном из недавних интервью заявил, что Беларусь остановит экспорт нефтепродуктов и электроэнергии в Украину, если Киев пойдет на конфликт с Россией.

«Если вы (Украина) столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», - пригрозил Лукашенко.