Последнее обновление: 08.12.2021 13:12

Украина ввела антидемпинговую пошлину на теплоизоляционные материалы из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести на пять лет антидемпинговую пошлину по ставке 35,41% на импорт в Украину теплоизоляционных материалов из Беларуси.

Об сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

“По результатам проведенного антидемпингового расследования относительно импорта теплоизоляционных материалов Комиссия установила наличие оснований для применения антидемпинговых мер сроком на 5 лет. Ставка пошлины для ОАО „Гомельстройматериалы“ и для других производителей и экспортеров из Беларуси составит 35,41%, а для производителей и экспортеров из России — 76,38%”, — говорится в сообщении.

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