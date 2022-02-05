Суточная заболеваемость коронавирусом в Беларуси продолжает рост

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 февраля 2022 года выросло до 769076 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 6132 человек.

Выздоровели и выписаны 757436 (+1248) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6132 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 8231 человека (21,2% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11909629 (+38828) тестов на коронавирус.