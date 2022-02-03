Последнее обновление: 03.02.2022 15:04

Число заражений коронавирусом в Беларуси за сутки подскочило в 1,5 раза

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 февраля 2022 года выросло до 753495 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6099 человек

Выздоровели и выписаны 742762 (+4581) пациента у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6099 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 4990 человек (9,88% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11823477 (+50465) тестов на коронавирус.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование