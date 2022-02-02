Последнее обновление: 02.02.2022 15:04

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 748505 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 февраля 2022 года выросло до 748505 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 6084 человек

Выздоровели и выписаны 738181 (+3296) пациент у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6084 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 3634 человека (8,72% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11773012 (+41658) тестов на коронавирус.

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