Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 742953 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 января 2022 года выросло до 742953 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 6052 человек

Выздоровели и выписаны 733526 (+1514) пациентов у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6052 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1965 человек (6,78% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11720365 (+28961) тестов на коронавирус.