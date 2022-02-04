Последнее обновление: 04.02.2022 12:25

Совмин РБ внес изменения в порядок закупки за счет собственных средств

Совмин Беларуси постановлением №59 от 2 февраля 2022 года внес изменения в порядок закупок за счет собственных средств.

Как сообщает МАРТ РБ, согласно документу, с 5 марта 2022 года:

расширяется перечень товаров, допуск к закупкам которых подлежит согласованию с Комиссией по вопросам промышленной политики;

исключается требование достижения минимальной доли белорусских товаров при закупке товаров на биржевых торгах, аукционах, при закупке товаров для оптовой и (или) розничной торговли, общественного питания;

действие законодательства о закупках за счет собственных средств распространяется на закупки товаров (работ, услуг) при строительстве с привлечением полностью или частично средств внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства, кредитов банков Беларуси, привлеченных под гарантии Правительства, облисполкомов и Минского горисполкома.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование