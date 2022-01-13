Власти Беларуси мечтают избавить процедуру госзакупок от аффилированных сговоров

Белорусские власти внесут поправки в процедуру проведения госзакупок в надежде побороть аффилированные сговоры, а заодно и ликвидировать лизинговую лазейку, позволяющую уходить от собственно самой конкурсной процедуры.

"Те новшества, которые предлагается внести, позволят сэкономить бюджетные средства и увеличить долю отечественных товаров при осуществлении государственных закупок. Первое, что предлагается, - запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц", - заявил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов на совещании у Лукашено, представляя проект соответствующего указа.

По его словам, именно аффилированные сговоры - это одна из коррупционных составляющих, которая приводит к значительному завышению цен.

Еще одной новацией станет проведение операций по аренде и лизингу на конкурсной основе.

"Мы этим исключим те случаи, когда покупается импортное оборудование или техника в обход конкурсных процедур и без участия белорусских поставщиков", - сказал Богданов, которого цитирует БелТА.