Минздрав Беларуси обещает разобраться с очередями в поликлиниках Минска

Минздрав Беларуси признал многочасовые очереди в поликлиники и амбулатории Минска и пообещал в ближайшее время разобраться с логистикой работы учреждений.

«Сегодня утром в разных районах Минска горожане собрались в большие очереди в поликлинике, надеясь попасть к врачу. Многие жалуются на высокую температуру, кашель, боли в горле и мышечную слабость. Дозвониться во многие медучреждения также сложно», - констатировала на брифинге первый замминистра здравоохранения РБ Елена Кроткова.

«Ожидаемо, что очереди в поликлиниках образовались в понедельник утром – многие не пошли к врачу в выходные дни. Часть людей пришли сделать тесты амбулаторно – в связи с тем, что у них дома есть болеющие родственники. В ближайшее время все вопросы по логистике работы амбулаторно-поликлинического звена будут решены», - заверила она.