Посольство США в Киеве продолжит работать после отъезда части дипломатов

Американское посольство в Киеве продолжит работать после отъезда госслужащих США, следует из заявления на сайте Госдепа.

«Посольство США в Киеве продолжает работать, а временный поверенный в делах Кристина Квин остается на Украине», — сказал старший служащий госдепартамента.

В Госдепартаменте объяснили, что дали разрешение на добровольный отъезд госслужащих, чьи обязанности не связаны с чрезвычайными обстоятельствами. Ведомство также приказало уехать и членам семей дипломатов, которые работают в киевском посольстве, передает РБК.

Такое решение Госдепартамент принял после слов президента США Джо Байдена о том, что Россия может начать «вторжение» на Украину «в любой момент». В таком случае Соединенные Штаты не смогут эвакуировать своих граждан, отметил представитель ведомства.

Госдеп также рекомендовал не путешествовать в страну из-за «возросшей угрозы военных действий России». Тем американцам, которые находятся на Украине, следует подумать об отъезде, сказал сотрудник ведомства.

В посольстве США в Киеве работают около 180 граждан США и 560 украинцев.

О том, что дипмиссия запросила у Госдепа разрешение на выезд неосновного состава, 22 января сообщал CNN. План США заключался в том, чтобы вывезти семьи дипломатов в обязательном порядке, а неключевому персоналу дать возможность уехать по своему желанию, писал Bloomberg.