Байден пригласил Зеленского в США в июле

Президент США Джозеф Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Вашингтон в июле.

Как сообщил в понедельник, 7 июня, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, приглашение было озвучено во время телефонной беседы двух лидеров.

По словам Салливана, у политиков была "возможность некоторое время пообщаться по всем вопросам, касающимся отношений между США и Украиной, и президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что будет твердо отстаивать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и устремления по мере продвижения вперед".

Разговор предшествовал визиту Байдена в Европу, в ходе которого 16 июня, в частности, запланированы переговоры американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, передает DW.

По данным информационного интернет-портала Axios, Зеленский в интервью этому СМИ буквально "умолял" Байдена встретиться с ним перед саммитом с Путиным.

Реагируя на озвученное Вашингтоном приглашение, украинский президент написал в Twitter: "Спасибо, президент Джо Байден, за приглашение посетить Белый дом в июле, озвученное во время нашей телефонной беседы. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США".