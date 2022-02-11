Последнее обновление: 11.02.2022 12:49

Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и призвал их покинуть страну «сейчас».

«Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», - заявил Байден в интервью телеканалу NBC, передает РБК.

Разговаривавший с Байденом корреспондент Лестер Холт спросил президента, при каком развитии событий США могут направить на Украину войска для эвакуации своих граждан. «Ни при каком. Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война», — ответил Байден.

Также в четверг Госдепартамент выпустил новое уведомление, призвав граждан США не ездить в страну «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Тем же американцам, которые уже находятся на Украине, надлежит немедленно уехать коммерческим или частным транспортом, говорится в нем.

«Если вы останетесь на Украине, соблюдайте повышенную осторожность из-за [возможной] преступности, беспорядков и потенциальных боевых действий в случае военных действий со стороны России. Некоторые районы являются зонами повышенного риска», — говорится в уведомлении Госдепа.

Украина находится в красной части списка стран Госдепартамента, такие страны помечены предупреждением «Не посещать».

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование