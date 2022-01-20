OCCRP: Фонды Назарбаева управляют активами на 8 млрд долларов

Бывший президент Казахстана и бывший глава Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев владеет банками, отелями, телеканалами и другими активами на миллиарды долларов через сеть благотворительных фондов.

Об этом говорится в обнародованном в среду, 19 января, совместном расследовании, проведенном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), казахстанским изданием "Vласть" и кыргызским изданием Kloop.

В расследовании утверждается, что Назарбаев, еще будучи президентом, создал четыре частных благотворительных фонда с похожими названиями и непрозрачной отчетностью и продолжает негласно управлять ими по сей день. Формально фонды занимаются благотворительностью - популяризуют казахский язык и отправляют детям подарки, но помимо этого, они управляют крупными активами, фактически принадлежащими Назарбаеву.

Среди этих активов - банки, телеканалы, отели, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, отели, миллиарды долларов наличными. "Среди менее примечательных объектов - складские помещения, макаронная фабрика. Какое-то время в этом списке была даже компания по благоустройству территории", - отмечают авторы расследования.

Как выяснили журналисты, "Назарбаев Фонд", официально занимающийся поддержкой образования, владеет контрольным пакетом акций компании Jusan Technologies, которой, в свою очередь, принадлежат онлайн-магазины в Казахстане и России, мобильные операторы Kcell и Jusan Mobile, компании-дистрибьюторы продуктов питания, торговые центры в Нур-Султане и Костанае, брокерские компании. Активы компании оцениваются в 7,8 млрд долларов.

Частный самолет Airbus ACJ320neo, который называют "летающим пентхаусом", приобрел другой фонд, созданный елбасы - "Фонд Нурсултана Назарбаева". В настоящее время воздушное судно состоит во флоте Berkut Air - государственной авиакомпании Казахстана, находящейся в подчинении у Управления делами президента.

Пресс-секретарь Назарбаева отказался комментировать информацию об имуществе бывшего президента. В трех фондах запросы проигнорировали, а в четвертом сказали, что активы не приносят прибыли политику.